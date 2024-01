Chiara Nasti | scoperto il nome che vorrebbe dare alla figlia | “Nessuno lo approva”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, con un dolcissimo party per il gender reveal, scoprono il sesso del secondo bebè in arrivo . (comingsoon)

Chiara Nasti diventerà mamma per la seconda volta e sarà una femminuccia, nessuno approva il nome che vorrebbe darle ...Chiara Nasti è tornata al centro dell’attenzione mediatica per via di un battibecco con un hater. Il teatrino si è svolto sui social e aveva come tema l’educazione dei figli. Come sappiamo, ...Chiara Nasti, già mamma del piccolo Thiago, nei giorni scorsi ha rivelato il sesso del secondo bebè in arrivo con il compagno Mattia Zaccagni. Dopo un maschietto, ...