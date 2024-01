Chi sono i fratelli e le sorelle di Elettra Lamborghini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bologna, 30 gennaio 2024 – “è mia sorella”: è stato un vero e proprio colpo di scena quello che si è palesato in tribunale a Bologna, dove gli avvocati di Flavia Borzone hanno presentato gli esiti della comparazione tra il Dna della 35enne e quello della cantante, figlia di Tonino. Una vicenda intricata che era iniziata con le dichiarazioni rilasciate in tv dalla stessa Borzone che sosteneva che il suo vero padre fosse in realtà Tonino(padre die figlio di Ferruccio, fondatore della famosa casa automobilistica). Da quel momento la questione si è spostata in un’aula di tribunale. Nell’attesa di conoscere gli sviluppi di questa delicata vicenda, scopriamo qualcosa di più sulla notissima famiglia bolognese: ecco .e ...