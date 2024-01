Chi sono i BabelNova Orchestra | i musicisti in duetto con Dargen D’Amico a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tra i duetti che animeranno il palco del teatro Ariston durante la serata delle cover il 9 febbraio,moltissimi gli artisti che hanno scelto di esibirsi accompagnati dalle note di un’. Uno di questi è, che pronto per cantare Onda alta, per la serata delle cover ha deciso di lanciarsi in un omaggio al grande Ennio Morricone insieme alla. Scopriamo chiche saliranno sul palco dell’Ariston con il cantante più misterioso della kermesse. ChiUn progetto che si definisce come “una Babele contemporanea che non teme il caos generato dalla pluralità di linguaggi ma trova nella musica la lingua madre che celebra la ...