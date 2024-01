Chi porta in studio Nunzia De Girolamo all' ultima puntata | colpaccio su Rai 3

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)diDeper l'di Avanti popolo, la trasmissione in onda in prima serata su Rai tre, il martedì.. Come aveva anticipato il sito TvBlog, il programma di questa sera 30 gennaio si aprirà infatti con una intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma non ci sarà soltanto la seconda carica dello Stato. A seguire infatti, al centro del palco, arriva il grande Lino Banfi "che si racconta, dagli esordi a oggi, in un'ampia chiacchierata a tu per tu con la conduttrice". Spazio poi all'attualità, "con una pagina dedicata alla sicurezza stradale e alla 'strage degli autovelox' a opera di Fleximan e dei suoi emuli, insieme a Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al giornalista Luca Valdiserri, che nell'ottobre del 2022 ha perso ...