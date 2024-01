Chi era Franco Tozzi | fratello di Umberto e musicista come lui

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024)è morto all’età di 79 anni. Era ilmaggiore del cantautore, con il quale ha condiviso non soltanto il legame fraterno ma anche la passione per la musica. Ancheera, infatti, un cantante econ alle spalle una lunga carriera iniziata negli anni Sessanta che lo ha visto partecipare in più occasioni al Festival di Sanremo., l’addio alsu Instagram Classe 1944,era una delle persone più importanti nella vita di, il celebre cantautore di grandi successiTi amo e Gloria. Sembra scontato visto che erano fratelli, ma c’era molto di più nel legame tra questi ...