Chi era Dino Grandi | protagonista di La lunga notte | la caduta del Duce

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 gennaio 2024)(1895-1988),di La: ladel, è stato un influente politico italiano che ha svolto un ruolo significativo nelladi Benito Mussolini. Egli è ricordato come l’autore dell’ordine del giorno presentato al Gran Consiglio del Fascismo nelladel 24-25 luglio 1943, durante la quale Mussolini è stato messo in minoranza e successivamente arrestato. La miniserie televisiva “La”, in onda su Rai 1 dal 29 al 31 gennaio, si focalizza su questo periodo tumultuoso della storia italiana. Nato a Mordano nel 1895 da una famiglia benestante romagnola,si interessò alla politica ...