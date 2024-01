Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 29 gennaio 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) Iltorna in primata su Canale 5 nel consueto appuntamento del. A rischio ben sei concorrenti: chi tra loro ha dovuto abbandonare la casa? Alfonso Signorini conduce il– Foto: Mediaset (ilcorrieredellacitta.com)Finita l’ennesima girandola di cambi nel palinsesto il Gf si riprende il suo spazioprogrammazione settimanale di Mediaset. In ballo diversi temi scottanti, su tutti il rischio eliminazione per sei inquilini. Con uno di loro che, salvo colpi di scena, ha dovuto abbandonare per sempre il gioco. A decretare la rosa delleil ritorno delle votazioni a piramide. Che hanno inchiodato al televoto Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Chi è ...

Riverso in terra con una profonda ferita al volto e al collo. Così è stato trovato da alcuni passanti, all’alba di ieri mattina in via Palmiro Togliatti, in zona Quarticciolo, ...l’esperta del gossip Deianira Marzano ha ricevuto un’ulteriore segnalazione sulla cantante secondo cui non sarebbe più fidanzata ma continuerebbe a far finta di esserlo. Non ci resta che attendere per ...Il futuro di Antonio Conte appare ancora incerto. C'è chi lo dà al Milan, ma il tecnico, come ricorda Marcello Chirico, ha incontrato anche Aurelio De Laurentiis.