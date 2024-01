Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? “Hai esagerato…” | Monia abbandona la casa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Iltorna in primata su Canale 5 nel consueto appuntamento del lunedì. A rischio ben sei concorrenti: chi tra loro ha dovutore la? Alfonso Signorini conduce il– Foto: Mediaset (ilcorrieredellacitta.com)Finita l’ennesima girandola di cambi nel palinsesto il Gf si riprende il suo spazio nella programmazione settimanale di Mediaset. In ballo diversi temi scottanti, su tutti il rischio eliminazione per sei inquilini. Con uno di loro che, salvo colpi di scena, ha dovutore per sempre il gioco. A decretare la rosa delle nomination il ritorno delle votazioni a piramide. Che hanno inchiodato al televoto Fiordaliso, Federico,, Perla, Sergio e Stefano. Chi ...