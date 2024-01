Chi è Griselda Blanco | la madrina della cocaina interpretata da Sofia Vergara

(Di martedì 30 gennaio 2024) La figura di, meglio conosciuta come la "", rimane una delle più enigmatiche e controversie nella storia del narcotraffico di Miami. La sua esistenza è stata un intreccio di lusso e violenza, dominata da episodi di orge alimentate dalla droga e una costante paranoia omicida, elementi che hanno contribuito a creare il mito intorno alla sua persona. Un camaleonte...

Griselda Blanco , conosciuta anche come la Vedova Nera e la madrina del Cartello di Medellîn ha avuto quattro figli : Dixon, Uber, Osvaldo e Michael ... (cinemaserietv)

Griselda Blanco, conosciuta come la “Regina della Cocaina,” è stata una figura centrale nel mondo del traffico di droga, portando con sé una storia di crimini e intrighi che hanno lasciato un’impronta ...Signora della droga, Regina o semplicemente Madrina: la storia di Griselda Blanco, la feroce criminale colombiana che ha gestito il narcotraffico.“Griselda” è la nuova serie Netflix disponibile dal 25 gennaio che sta mandando in delirio i social. Chi la sta guardando (o l’ha già finita) ne è ossessionato al punto da far diventare virale la ...