Chi è Ciro De Lollis | vita privata e carriera | tutto sul figlio di Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) È morta, la musa di Federico Fellini aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. “Sandrocchia”, come l’aveva soprannominata il regista di Rimini per il quale è stata una musa, ha recitato in film strepitosi come “Il generale Della Rovere”, “Giulietta degli spiriti” e “8½”.particolarmente movimentata quella dell’attrice, che ha avuto tre figli: Debora Ergas,e Azzurra De. Sono stati loro proprio ad annunciare con un post su Fb la morte della loro amatissima mamma. Come tanti ricorderanno, l’attrice è stata vittima anni fa di un terribile scherzo sul suo caroDe. Scopriamo tutte le curiosità sulla ...