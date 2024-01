Che fine ha fatto Ela Weber? Sapete cosa fa oggi e dove vive?

“Stiamo lavorando per la costruzione dello stadio. Il Flaminio? Ci sono considerazioni oggettive che non dipendono da me. Si tratta di... (calciomercato)

"Che ne sarà del protocollo siglato tra Regione e Comune per lo sviluppo del porto, dove per altro si richiamava la strategicità dell’Autorità ... (lanazione)

"Gridare al processo pubblico, alla lapidazione o minacciare autosospensioni mi sembra del tutto sproporzionato e fuori luogo" ...che sono stati arrestati dai carabinieri. Il rapporto della coppia, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era in crisi da diversi mesi, e il marito, in preda alla gelosia, non accettava ...La necessità di liquidità immediata è una realtà comune in un mondo dove le dinamiche finanziarie si evolvono con rapidità sorprendente. Questo scenario richiede una flessibilità e una reattività senz ...