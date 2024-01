Che cos' ha detto il premier francese all' Assemblée nationale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il primo ministrosta facendo la sua dichiarazione di politica generale dal podio dell'Assemblea nazionale. Questa tradizione repubblicana permette al capo del governo di presentare le linee principali del suo programma, le riforme e le misure che vuole attuare. Questa dichiarazione sarà seguita da un dibattito in seduta pubblica, senza votazione. “La Francia non è mai stata, non è e non sarà mai una nazione che soffre. Non ieri, non oggi, non domani. Nei peggiori momenti di dubbio, di sgomento, di disunione. Ha dimostrato la sua solidità e la sua anima in più che la rendono una nazione come nessun'altra", ha dichiarato Attal, riferendosi in particolare all'organizzazione dei Giochi Olimpici di quest'anno 2024, nonché alla commemorazione dell'80° anniversario dello Sbarco in Normandia e alla riapertura delle porte della cattedrale di Notre-Dame a ...