Che cos’è il vaiolo delle scimmie? Sintomi | raccomandazioni e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 – Nella giornata di oggi si è sparsa la notizia di dieci casi diin Toscana. L’Istituto Superiore della Sanità spiega di cosa si tratta, qual è la situazione attuale, quali sono isi. Che? Si tratta di un’infezione zoonotica (trasmessa dagli animali all’uomo) causata da un virus della stessa famiglia del(Poxviridae) ma che si differenzia da questo per la minore trasmissibilità e gravità della malattia che provoca. Il nome deriva dalla prima identificazione del virus, scoperto nellein un laboratorio danese nel 1958. È diffuso in particolare tra primati e piccoli roditori, prevalentemente in Africa. Nelle aree endemiche è trasmesso all’uomo ...