ChatGPT rischia | un’altra volta | il blocco in Italia

(Di martedì 30 gennaio 2024) È passato quasi un anno da quando il Garante per la Protezione dei dati personali intimò a OpenAI di sospendere (temporaneamente) il funzionamento del suo chatbot – attraverso la formula dello stop al trattamento dei dati – di punta sul suolono. Un provvedimento che si trasformò in un’istruttoria che costrinse l’azienda di Sam Altman a rispondere concretamente alle richieste dell’Autorità attraverso una serie di modifiche, anche in termini di trasparenza. Ora la storiadi riprendersi, perché proprio a seguito delle indagini che si sono susseguite dall’avvio di quell’istruttoria, sono state rilevate altre violazioni. Il Garante Privacy, dunque, ha deciso di andare nuovamente contro, concedendo all’azienda di San Francisco trenta giorni di tempo per rispondere a queste nuove accuse mosse ai sensi del Regolamento ...