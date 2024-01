Cessione last minute | 20 milioni alla Juve

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lantus è vicina a salutare il giocatore negli ultimi giorni di mercato: va in Premier League per 20di euro Salvo clamorose sorprese, il mercato in entrata dellantus è chiuso. I bianconeri, come dichiarato dal Cristiano Giuntoli, intendono dar fiducia al gruppo attuale fino al termine della stagione per poi intervenire in maniera importante in estate.ntus, addio: il giocatore via per 20(LaPresse) – cityrumors.itSebbene si sia parlato molto del possibile arrivo di un centrocampista, la Vecchia Signora ha deciso di non effettuare altre operazioni rinviando l’affare Samardzic a giugno quando il giocatore sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. L’unico colpo in entrata dellantus resta dunque solo ...