Cesena diventa co capoluogo di provincia | cosa cambia

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Da oggiè co-di. Lo ha annunciato in tarda mattinata il sindaco Enzo Lattuca che, insieme alla giunta riunita nella Sala degli Specchi di Palazzo Albornoz, ha mostrato il testo del decreto legge numero 7 del 29 gennaio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, nell’ambito delle disposizioni legate all’imminente ‘election day’ dell’8 e 9 giugno, legate per esempio anche ai vincoli di mandato dei sindaci dei Comuni di piccole e medie dimensioni, stabilisce pure che da ora in avanti, le province con doppio nome (come Forlì-, ma anche Pesaro-Urbino e Massa-Carrara) avranno due co capoluoghi, della stessa rilevanza. “Non scippiamo niente a nessuno – ha commentato Lattuca – perché questa decisione non avrà ripercussioni su Forlì, ma credo che si ...

