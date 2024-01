Cellole | il sito archeologico di Villa San Limato aperto tutti i giovedì

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024). Il Comune diè lieto di annunciare che, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, laromana di Punta San, sita in Baia Felice, sarà aperta al pubblico ogni, a partire dal 1º febbraio fino al 25 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Questa straordinaria opportunità offre ai cittadini e ai visitatori la possibilità di immergersi nella ricca storia del territorio e di esplorare da vicino i reperti e le testimonianze dell’antica vita romana.