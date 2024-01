Cedolino pensione febbraio 2024 | novità e conseguenze delle modifiche fiscali

Roma, 24 gennaio 2024 – Quanto prenderò di Pensione a febbraio ? E’ la domanda che molti pensionati si stanno facendo in queste ore. E bene, per ... (quotidiano)

Presso l’ufficio di Malgrate saranno presto disponibili anche i servizi Inps (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi ...Poste Italiane: Silius, primo step per il Progetto “Polis” nel Gerrei. I lavori comprendono una completa riorganizzazione ...Pensioni, smentite le anticipazioni: non ci sarà un conguaglio per la rivalutazione effettuata quest'anno. Ma nuovi aumenti sono comunque in programma.