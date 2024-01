CdS – le sue prime parole e il numero di maglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 gennaio 2024) 2024-01-30 16:31:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: La Roma ha un nuovo terzino sinistro: è Angelino, anni 27, arrivato dal Galatasaray dopo la fine anticipata del prestito al Lipsia. Il contratto è stato depositato in Lega Serie A e, nel pomeriggio, anche la Roma ha comunicato il suo arrivo “a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024”. Il giocatore ha scelto la69. Ledi Angelino da giocatore della Roma “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. Oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi ...