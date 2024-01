Cavalluccio ’cooperativa del gol’ Sedici i bianconeri andati in rete

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) In Italia al momento solo l’Inter potrebbe fare meglio. Il Cesena ha segnato a mitraglia; 51 reti in 23 gare mentre i campioni d’Italia 50 gol però in 21 incontri. I romagnoli soprattutto hanno sia il capocannoniere del girone (Shpendi 13 reti) che la cooperativa del gol, ossia sonoin16. È immediata la conferma che la capolista ha sia individualità che collettivo; non è una novità per il Cesena di Toscano che la stagione scorsa mandò in19 giocatori. In tutta la C al secondo posto come realizzazioni il Mantova (capolista girone A) con 46 sigilli, in B invece il leader Parma è a 41 reti in 22 match. Ma nel Cesena è la cooperativa del gol che risalta. Se consideriamo la rosa dei giocatori utilizzati maggiormente, dopo l’entrata nel club domenica ad Ancona del baby Francesconi, solo Prestia ...