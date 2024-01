Caso Unrwa | Ue non ha sospeso fondi Oggi incontro tra Guterres e Paesi donatori

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Gli impegni di finanziamento in corso da parte dell’Ue sono stati rispettati e i finanziamenti non sono stati sospesi”. Lo scrive in una nota l’ufficio del capo della Politica estera dell’Unione europea Josep Borrell. “Il ruolo dell’è vitale nelle attuali circostanze a Gaza”, si legge nella dichiarazione. “Due milioni di persone hanno un disperato bisogno degli aiuti forniti dall’e da altre agenzie delle Nazioni Unite”. Intantoil segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ospiterà a New York uncon i principalidell’, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Lo ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, dopo la decisione di alcuni Stati di sospendere temporaneamente i loro finanziamenti all’Agenzia per il presunto coinvolgimento di alcuni membri nella strage di Hamas del 7 ottobre. Dujarric ha anche reso noto untrae il capo delle indagini interne dell’Onu per garantire che l’inchiesta sulle accuse israeliane sia condotta “rapidamente e nel modo più efficiente possibile”. Borrell ha accolto con favore “le misure rapide e decisive adottate dall’organizzazione “alla luce di “accuse molto gravi contro un certo numero di membri del personale dell’”, e ha affermato che “l’Ue determinerà le prossime decisioni sui finanziamenti alla luce dell’esito delle indagini”. L’Unione europea è uno dei maggioridell’, fornendo circa un decimo dei finanziamenti dell’agenzia delle Nazioni Unite secondo i dati del 2022. Ieri l’Ue ha fatto sapere che “si aspetta che l’accetti di effettuare un audit dell’Agenzia da parte di esperti esterni indipendenti nominati dall’Ue, che si concentri specificamente sui sistemi di controllo necessari a prevenire il possibile coinvolgimento del suo personale in attività terroristiche”, aveva comunicato ìla Commissione, dopo le accuse formulate dal governo israeliano nei confronti dell’agenzia. L’Ue si attende “inoltre un rafforzamento del Dipartimento di Investigazioni Interne (Dios) dell’, che è fondamentale in questo senso. Infine, dovrebbe essere avviata quanto prima una verifica di tutto il personale dell’per confermare che non abbia partecipato agli attacchi”. Il Qatar dal canto suo ha avvertito che lo stop ai finanziamenti all’avrà “ripercussioni catastrofiche” sui rifugiati palestinesi. Lo ha detto la sottosegretaria alla Cooperazione internazionale di Doha, Lulawa bint Rashin al Jater, in un colloquio telefonico con il commissario generale dell’agenzia dell’Onu, Philippe Lazzarini. La sottosegretaria, si legge in una nota, “ha sottolineato che la revisione, la trasparenza e la responsabilità del lavoro dell’Agenzia sono estremamente importanti e che la giustizia non diventi una punizione collettiva contro il popolo palestinese”. Rashin al-Jater ha ribadito l’appello del Qatar affinché “il soddisfacimento dei bisogni umanitari vitali del popolo palestinese rimanga una priorità assoluta per la comunità internazionale, soprattutto alla luce dell’aggravarsi delle sue sofferenze a causa dell’occupazione, dell’assedio, della guerra e degli ostacoli di Israele all’afflusso di aiuti”. Dal canto suo, Lazzarini ha sottolineato che l’ha preso “tutte le misure legali” per indagare sul possibile coinvolgimento di “un piccolo gruppo di suoi dipendenti” negli attacchi di Hamas, e ha ribadito che l’agenzia “rimane impegnata ai valori dell’Onu”. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha annunciato di aver annullato incontri previsti in settimana in Israele tra funzionari del dicastero e il capo dell’, Philippe Lazzarini. “Ho appena cancellato gli incontri di mercoledì del capo dell’con funzionari del ministero degli Esteri – ha scritto il ministro su X – Dipendenti dell’hanno partecipato al massacro del 7 ottobre” in Israele. E ha aggiunto: “Lazzarini dovrebbe trarre le conclusioni e dimettersi. Qui i sostenitori del terrorismo non sono i benvenuti”. L’intelligence israeliana ritiene che il 10 per cento dei 12mila dipendenti dell’, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, sia legato a Hamas o alla Jihad Islamica. Lo scrive il Wall Street Journal spiegando di aver esaminato i rapporti dell’intelligence israeliana. Il dossier sostiene inoltre che sei dipendenti dell’hanno partecipato all’assalto del 7 ottobre e due hanno contribuito a rapire ostaggi, tra cui il corpo di un soldato. Intanto l’esercito israeliano ha affermato che i tre uomini uccisi nell’ospedale Ibn Sina della città di Jenin erano membri di una “cellula terroristica di Hamas” che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli uomini, aggiunge su Telegram l’Idf, “era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva” in ospedale. Sono stati uccisi anche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui “coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici".