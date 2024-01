Caso Salis | Tajani | Orban non c' entra nulla | magistratura indipendente

(Di martedì 30 gennaio 2024) La cittadina italiana è apparsa in un tribunale ungherese ammanettata e incatenata, il titolare della Farnesina è netto: "Sul rispetto dei diritti non possiamo transigere"

Roma, 30 gennaio 2024 – "Non vogliamo interferire con la vicenda giudiziaria, ma sul rispetto dei diritti non possiamo transigere". Il ministro ... (quotidiano)

Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte È quanto sostiene Roberto Salis, padre dell'italiana in carcere a Budapest, ai microfoni ...Il caso di Ilaria Salis è finito all’attenzione del governo italiano dopo le immagini choc del processo a suo carico a Budapest: in aula in catene, mani e piedi legati davanti alle telecamere. La ...Eugenio Losco, uno dei legali italiani di Ilaria Salis, da 11 mesi detenuta in Ungheria con l'accusa ...primo incontro al ministero della Giustizia ungherese che affronterà il caso». «L'ambasciatore ...