Caso Salis | Tajani difende Orban | “Il governo non decide il processo”

Il caso di Ilaria Salis , insegnante arrestata in Ungheria in carcere da quasi 12 mesi, ha messo in imbarazzo il centrodestra. Le immagini della ... (tpi)

Non solo Ilaria Salis. Il caso della 39enne detenuta in Ungheria, apre il tema degli italiani che si trovano in carcere all'estero. Tra ... (leggo)

Monza – Non si arrestano le polemiche sul caso di Ilaria Salis , la 39enne insegnante di Monza, per la quale è iniziato il processo a Budapest. La ... (ilgiorno)

Il legale di Salis, ambasciatore appoggia i domiciliari. "C'è stato un primo incontro con l'ambasciatore e per la prima volta c'è un concreto interesse ad appoggiare la nostra richiesta che Ilaria ...Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando del caso Ilaria Salis lasciando palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, ha dichiarato: «Se vogliamo parlare in punta di diritto, Orban ...Intanto fonti diplomatiche ungheresi interpellate dall'ANSA rispondono sul caso Salis: "Non commentiamo, sono questioni delicate". Budapest non ha confermato inoltre che ci sia in programma un ...