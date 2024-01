Caso Salis | Sasso Lega | “Se accertata sua colpevolezza | non può fare insegnante”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Siamo certi che la maestra Ilariasaprà dimostrarsi innocente dopo essere finita nei guai in Ungheria perché arrestata con un manganello a una manifestazione di estrema sinistra e accusata di aver aggredito due persone. Le immagini di Ilariain manette non ci lasciano indifferenti, ma se fosse colpevole - e non vogliamo nemmeno immaginarlo - sarà doveroso radiarla dalle graduatorie ministeriali". L'articolo .