Caso Salis | Meloni sente Orban

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - In vista del Consiglio Ue straordinario del 1 febbraio, il Presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il Primo ministro ungherese Victor. Il Presidente del Consiglio ha altresi', nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese, portato l'attenzione del primo Ministrosuldella nostra connazionale Ilaria, facendo seguito alle iniziative diplomatiche gia' avviate a partire dal 22 gennaio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani con il suo omologo ungherese Peter Szijjarto.

Nuovi sviluppi sul caso Salis: la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Orban. Ecco tutti i dettagli. Meloni e il colloquio telefonico con Orban per il caso di Ilaria Salis Il ...La Presidente del Consiglio ha altresì, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese, portato l'attenzione del primo ministro Orban sul caso dil Ilaria Salis