Caso Ilaria Salis | Tajani | “Le catene? Si è ecceduto | violate le norme comunitarie” Il padre | “L’ambasciata lo sapeva”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – "Non vogliamo interferire con la vicenda giudiziaria, ma sul rispetto dei diritti non possiamo transigere". Il ministro degli Esteri, Antonio, ritorna suldi, l'italiana detenuta a Budapest e portata in aula di tribunale in. "Questa volta mi sembra che si sia", dice il capo della Farnesina intervenendo a Radio anch'io, sottolineando che si tratta di "violazione delle" e non è "in sintonia con la nostra civiltà giuridica" "Il rispetto di un detenuto deve sempre esserci, rimarca ancora. Se la 39enne insegnante brianzola verrà giudicata colpevole, aggiunge il capo della diplomazia, "deve scontare la pena, ma il rispetto della persona, anche di un ...

Si è chiusa senza grosse sorprese perché di tipo tecnico, mentre si lavora per riportare l'attivista detenuta da un anno in Ungheria in Italia. ... (wired)

Fiorello ha aperto la puntata di ‘VivaRai2!’ parlando del caso di Ilaria Salis, l’attivista da un anno in carcere in Ungheria, dopo che hanno fatto il giro del mondo le sue immagini in aula in catene ...Ilaria Salis intanto dovrà rimanere ancora a lungo in cella, visto che la prima udienza si è chiusa e subito è stata aggiornata al 24 maggio. Lei, accusata di aver aggredito due estremisti di destra ...Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di "Viva Rai2!", il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona ...