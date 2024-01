Caso Ilaria Salis | Meloni chiama Orban | politici italiani divisi sui diritti umani violati

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) La vicenda di, la maestra 39enne milanese in carcere in Ungheria perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale Budapest, e fotografata in catene durante la prima udienza (che si sappia) del processo lunedì 29 gennaio, continua a tenere banco nel dibattito pubblico – e politico – italiano. Basta guardare i giornali della mattina successiva, le foto delle mani e dei piedi della donna legati stretti mentre lei viene accompagnata in Aula con un agente che tiene la catena.è apparsa davanti al giudice in aula a Budapest legata mani e piedi con delle cateneImmagini che fanno accapponare la pelle, se si pensa che si riferiscono a una vicenda nel cuore dell’Europa, in un Paese che fa parte della comunità di quelle nazioni che si definiscono su valori democratici e civili. Insomma non si parla di ...