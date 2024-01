Caso Ilaria Salis | Meloni chiama Orbán Ma per il premier il sistema giudiziario di Budapest è «il più solido di tutta l’Ue»

(Di martedì 30 gennaio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaha telefonato al primo ministro ungherese Viktorper «porre la sua attenzione» suldi, la 39enne italiana detenuta da quasi un anno ain attesa di processo e portata in tribunale ieri (non per la prima volta) con manette, ceppi e catene. Un’attenzione cheha sollecitato, fa sapere Palazzo Chigi, «nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese», ma anche «facendo seguito alle iniziative diplomatiche già avviate a partire dal 22 gennaio del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani con il suo omologo ungherese Peter Szijjarto». Un riferimento alla convocazione questa mattina a Roma dell’incaricato d’Affari dell’Ungheria e della ...

