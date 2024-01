Caso Ferragni | indagato per truffa aggravata anche il manager Fabio D’Amato

Quando le cose sembravano non poter andare peggio di così, ecco la conferma del pieno coinvolgimento di Fabio Maria Damato , manager di Chiara ... (dilei)

C’è anche Fabio Maria Damato tra gli indagati per truffa aggravata dalla procura di Milano. Il nome del manager e stretto collaboratore di Chiara ... (open.online)

anche Fabio Maria Damato , manager e stretto collaboratore della famosa influencer Chiara Ferragni , è ora indagato per truffa aggravata nel contesto ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 La situazione per Chiara Ferragni sta davvero precipitando: dopo l’accusa per truffa nel Caso del pandoro Balocco , ... (dayitalianews)

Fabio Maria Damato, «braccio destro e sinistro», come lo definiva Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di ...Fabio D'Amato, collaboratore di Chiara Ferragni, è indagato nell'inchiesta della Procura di Milano sul pandoro e le uova di Pasqua ...Gli sviluppi delle indagini della procura di Milano sostengono che Chiara Ferragni abbia organizzato "un piano criminoso" ...