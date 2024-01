Casellati | Italia-Africa pietra miliare in percorso cooperazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) "I temi affrontati e il prestigio delle personalità partecipanti rendono il vertice Ecam un appuntamento ormai irrinunciabile per esplorare ogni possibile convergenza tra investimenti economici e progresso sociale e per consolidare i partenariati pubblico-privati tra Europa,e Medio Oriente". Così il ministro Maria Elisabetta Albertinell'intervento che ha aperto l'Ecam Council Summit 2024 a Roma. "Quest'anno - ha evidenziato - il consesso assume una valenza ancora più rilevante perché segue di poche ore il 'Vertice Internazionale- Un Ponte per una crescita comune' ospitato dal governo e al quale hanno partecipato i più importanti leader dell'Unione europea, dei Paesini e delle principali Organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo. Un evento che, a ...

