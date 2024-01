Carte cultura giovani da 500 euro | al via le domande da domani | come fare richiesta | requisiti e cosa si può comprare

In arrivo un'importante novità per i giovani: dal 2024, la Carta cultura e del merito sostituiscono ufficialmente il “Bonus cultura” o “Bonus 18 anni” indirizzato ai giovani italiani. Nello specifico, ...Le richieste per la carta della cultura si possono presentare fino al 30 Giugno, accedendo con SPID o CIE, sulla piattaforma informatica dedicata realizzata dal Ministero (attiva dal 31 Gennaio).Il governo ha lanciato due nuove iniziative, la Carta della Cultura per i Giovani e la Carta del Merito, sostituendo il precedente Bonus 18App. Queste due carte, entrambe del valore di 500 euro e ...