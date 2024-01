Carrara diventa capoluogo di provincia | per legge l’equiparazione a Massa

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 - La città didia tutti gli effetti, con lo stesso valore dia cui è già unita nella denominazione della. Lo ha deciso il Governo con il decreton. 7 del 25 gennaio pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. "Sono orgogliosa di questo riconoscimento - dice la sindaca Serena Arrighi con una nota -. Lo stato certifica con un atto ufficiale quello che è il ruolo diper questo territorio”, “con questa disposizione il governo va a formalizzare la realtà di un territorio per il quale di fattoè, è sempre stato e sempre sarà”. "Al momento - conclude - stiamo valutando quali cambiamenti pratici ...

Carrara, 30 gennaio 2024 - La città di Carrara diventa capoluogo di provincia a tutti gli effetti, con lo stesso valore di Massa a cui è già unita nella denominazione della provincia. Lo ha deciso il ...