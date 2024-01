Carpegna prosciutto | il punto Salva almeno la differenza canestri con Brindisi | adesso due trasferte durissime

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Due settimane di passione, due partite ancora, prima della lunga sosta del campionato che riporterà la serie A in campo solo il 3 marzo. In mezzo le Final Eight di Coppa Italia a Torino e poi la finestra dedicata alla Nazionale azzurra, che giocherà proprio a Pesaro il 22 febbraio contro la Turchia. La Vuelle dopo il ko casalingo nello spareggio salvezza consi è messa decisamente nei guai. Anzichè sfruttare l’occasione per staccare la Happy Casa – i biancorossi vincendo avrebbero avuto 6 punti di vantaggio e il 2-0 negli scontri diretti – si è fatta riavvicinare a due lunghezze,ndola(all’andata aveva vinto di 11, domenica ha perso di 8) in un finale in cui il coach ospite, Dragan Sakota, ha chiamato ben due time-out in pochi secondi per provare a ...