Carnevale trezzese Torna il Povero Piero ma il rogo del fantoccio sarà a numero chiuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) A Trezzola magia del, il 17 febbraio, sulle rive del fiume andrà in scena il grande spettacolo deldelpiù amato della Martesana, ma come l’anno scorso l’evento. Questione di sicurezza, 3mila gli ammessi sulle sponde la sera della festa, e per prenotarsi l’Amministrazione mette a disposizione una piattaforma dal proprio sito. L’ingresso è gratuito, ma si potrà accedere solo con biglietto. L’anno scorso, al ritorno dalla manifestazione dopo lo choc del Covid e tre anni di stop, sulle rive del fiume si presentarono in 7mila e i respingimenti avevano causato qualche tensione. C’è grande attesa per la coreografia e l’esibizione laser che sostituisce i fuochi d’artificio. L’appuntamento, ...