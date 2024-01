Carabiniere muore in un incidente in moto | aveva 43 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Budrio (Bologna), 29 gennaio 2024 – Si tingono nuovamente di sangue le strade della provincia bolognese. A perdere la vita, questa sera, il 43enne Daniele Caradio,in forza al Comando Provinciale di Bologna dove era approdato dopo alcuninella Compagnia di San Lazzaro di Savena. Daniele ha perso la vita sulla san Vitale, quella strada che conosceva benissimo e che percorreva, tutte le sere, a bordo della sua amata, per fare rientro a casa, a Medicina. Lì dove non è tornato perché un destino beffardo lo aspettava sulla carreggiata. Erano quasi le 21. Caradioda poco finito di lavorare a Bologna ed era salito in sella alla sua Ducati rossa e nera. Sembrava una serata come tante altre, ma all’altezza della frazione Canaletti di Budrio, sulla san Vitale avvolta nella nebbia, in pochi secondi ...