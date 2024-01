Captain America 4 | svelato il nuovo costume per errore?

(Di martedì 30 gennaio 2024)ildeldi Sam Wilson nell’atteso film,: Brave New World. Attraverso un’immagine promozionale relativa alla linea di FunkoPop Marvel, è statoildeldi Sam Wilson, erede dello scudo del vendicatore interpretato da Chris Evans, e che sarà il protagonista dell’atteso: Brave New World, quarto capitolo dedicato al supereroe. Il, a quanto pare richiamerebbe chiaramente la classica iconografia del personaggio, tuttavia la scelta non è ancora stata ufficializzata. Visualizza questo post su ...

Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende ... (movieplayer)

Anche Hayley Atwell ha commenta to le più disparate teorie dei fan sul suo personaggio nel MCU. In Captain America : Civil War veniva rivelato che ... (movieplayer)

I film da non perdere di Chris Evans : da Captain America n a Cena con delitto , fino a Snowpiercer e Before We Go. Classe 1981, faccia da cucciolo, un ... (movieplayer)

Il merchandising di Captain America : Brave New World offre un nuovo sguardo al costume di Sam Wilson . Una foto recentemente rilasciata per il ... (movieplayer)

In una nuova immagine di merchandise Marvel, Sam Wilson indossa il nuovo costume di scena in Captain America: Brave New World.Il World Heavyweight Champion Seth Rollins avrebbe dovuto prendere parte al nuovo film di Captain America denominato “Brave New World” nel ruolo di King Cobra, un esponente della Serpent Society. Qual ...Una foto recentemente rilasciata per il merchandising di Captain America: Brave New World offre un ulteriore sguardo al costume del Captain America di Sam Wilson, che a quanto pare avrà un costume ...