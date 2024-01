Capparelli RaiPlay | «Un successo digitale Contenuti | Numeri e Futuro»

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Parla con orgoglio, in una intervista all'ANSA, Elenaa capo della piattaformadella Rai e racconta come sia diventata un fenomeno ine qualità.se la gioca ormai alla pari con le altre piattaforme, ma con il particolare non indifferente di essere gratuita e con una library attualmente di 6000 titoli, di cui 1600 film, 400 fiction e altrettanti documentari. Come il maestro Manzi di antica memoria, "è stata in grado di far aumentare le competenze digitali del pubblico più anziano", fa notare, ed allo stesso tempo "è riuscita ad agganciare il pubblico under 25", oltre agli altri target. In poche parole vedereè glam e inclusivo."È un unicum", sottolinea, proprio perché dopo "investimenti del passato che vanno riconosciuti e stanno dando frutti" e anni di lavoro ...