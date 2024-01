“Capolavoro” | il testo della canzone di Il Volo a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Vincitori nel 2015, i ragazzi de Ilarrivano al loro terzocon la romanticissima “”, una ballata orchestrale in crescendo che punta tutto sul talento dei tre interpreti e, forse ancora più che in passato, sulla differenza tra le loro vocalità, che si muovono tra la lirica e il pop. “Cadi dal cielo come un, prima di te non c’era niente di buono“. Ildi “” Io che sto seduto dentro a un cinemaA sognare un po’ d’America e un po’ di casa tuaE mi chiedo sempre quanto dureràQuesto amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo persoUna vela in mare apertoE all’improvviso tu, tuCadi dal cielo come unPrima di te non c’era niente di buonoCome seTu fossi l’unica luce a dare un sensoE questa vita con teÈ un ...