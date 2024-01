Candela lasciata accesa fa scoppiare l’incendio Due inquilini in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un appartamento in fiamme. E due, padre e figlia, trasportati inin condizioni non gravi per una leggera intossicazione da fumo. È stata con ogni probabilità unaaccidentalmentela causa deldivampato la notte scorsa in uno stabile di via Colombo, in zona Città Studi: il rogo è divampato in una stanza di un’abitazione al secondo piano del palazzo. I sanitari di Areu hanno assistito in totale sei persone di età compresa tra 16 e 73, ma soltanto per due di loro, un uomo di 59 anni e la figlia di 29, si è reso necessario il ricovero al pronto soccoro del Niguarda. In via Colombo sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti e i vigili del fuoco, che hanno evacuato l’intero edificio e domato le fiamme, per poi effettuare come sempre ...