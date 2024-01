Campagna diagnostica e prevenzione | medicina | istituzioni | impresa | insieme per la salute dei cittadini

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Laè uno strumento riconosciuto, in grado di assicurare, ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse sanitarie e sostenibilità per i sistemi sanitari nazionali. In questa cornice si inserisce laspecialistica, che rappresenta un asset

La prevenzione è uno strumento riconosciuto, in grado di assicurare salute, ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse sanitarie e sostenibilità per ... (sbircialanotizia)

Da qui la Campagna “La Diagnostica e la Prevenzione: Medicina, Istituzioni, Impresa, insieme per la salute dei Cittadini”, ideata e realizzata congiuntamente da AMCLI ETS, Cittadinanzattiva, ...Nasce da queste premesse la campagna 'La Diagnostica e la prevenzione: Medicina, Istituzioni, Impresa, insieme per la salute dei cittadini', ideata e realizzata congiuntamente da Associazione ..."Diasorin è una multinazionale italiana di biotecnologie in grado di offrire competenze scientifiche, know-how tecnologico e capacità operativa, elementi che si traducono in un'ampia gamma di test imm ...