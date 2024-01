Camion perde il carico in strada | traffico bloccato

(Di martedì 30 gennaio 2024) Capannori (Lucca), 31 gennaio 2024 –ilin. È successo in via Romana, zona rotonda del Frizzone, a Capannori. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella perdita di, un macchinario di cartiera. Ilè rimastoin attesa dell’arrivo di un autogrù per liberare la sedele. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco della sede centrale.

Non è stato possibile individuare il camion ista che ha perso buona parte del carico di terra mentre transitava in via Per Cantalupo a Origgio , ... (ilnotiziario)

Capannori (Lucca), 31 gennaio 2024 – Camion perde il carico in strada. È successo in via Romana, zona rotonda del Frizzone, a Capannori. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella ...E' accaduto tra Viale Campi Elisi e Passeggio Sant'Andrea, Vigili del fuoco ancora al lavoro per liberare la strada ...L'azienda giapponese starebbe agendo sottotraccia, per una fornitura di batterie e per l'adattamento di una fabbrica ...