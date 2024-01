Calzature | Premiata si conferma un’eccellenza del settore

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano, 30 Gennaio 2024. Nell'universo della moda, dove le tendenze si evolvono rapidamente e la concorrenza è sempre maggiore, emergere come un marchio distintivo non è impresa da poco. Tuttavia, questo è esattamente ciò cheha realizzato nel corso degli anni, affermandosi come un'icona nel mondo delle. Da sempre, infatti, l’azienda propone modelli

Tuttavia, questo è esattamente ciò che Premiata ha realizzato nel corso degli anni, affermandosi come un'icona nel mondo delle calzature. Da sempre, infatti, l’azienda propone modelli di qualità, ...In catalogo trovi proposte per uomo, donna, bambino e bambina, che spaziano dalle calzature all’abbigliamento, passando per una vasta gamma di accessori, utili per completare alla grande il tuo outfit ...Emblematico è il caso del bacino della pelletteria e calzature di Firenze, che ha visto nei nove mesi una frenata dell’export del 10,7%, ‘perdendo’ quindi 552 milioni di euro rispetto al periodo ...