Calvario a 102 anni per la legge 104 | “Si ripresenti tra un anno” Palermitano scrive a Mattarella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Palermo, 30 gennaio 2024 – In Italia i tempi della burocrazia sono spesso lunghi, si sa. Nessuno sconto, neanche se hai 102. Il caso eclatante arriva da Palermo, dove stando a quanto scritto dal Giornale di Sicilia, Antonio Vaccarella – classe 1921 – dovrà attendere un altroper l’evasione di una pratica dell’Ufficio invalidità civile. Nel dicembre 2023 il figlio dell’anziano, Giacinto, si era recato allo sportello per richiedere i benefici previsti dalla104. “Oggi papà non cammina più, ha bisogno di trattamenti fisioterapici, che gli spetterebbero gratuitamente, forniti dal servizio sanitario nazionale”, racconta l’uomo. La sua disabilità è riconosciuta al 100% già da 25. “Dovrà aspettare almeno unperché la pratica venga esaminata ed evasa” è stata la risposta ...