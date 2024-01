Caltagirone | cordoglio del sindaco per la morte di Gaetano Lo Castro | grande giurista e canonista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 E’ venuto a mancare a Catania, dopo alcuni mesi di malattia, il prof.Lo, professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università di Roma “La Sapienza” e visitante della Facoltà di Diritto canonico, ininterrottamente dal 1985, nella Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Il prof. Loha dato un “insostituibile, costante e discreto contributo allo sviluppo della nostra Facoltà” – riconobbe nel 2012 l’allora decano della Facoltà di Diritto canonico e attuale rettore Luis Navarro, in occasione della presentazione della Trilogia “Il mistero del diritto”,dello stesso Lo, proprio alla Pontifica Università della Santa Croce. Fondamentali per la crescita della Facoltà anche “le tante conversazioni per valutare progetti di convegni, corsi ...