Calpestato il manto fresco sulla ciclabile di Fiumicino | Onorati | “Inciviltà e noncuranza del bene comune”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – L’Amministrazione comunale dilancia un appello ai ciclisti e pedoni affinché non sia pregiudicata la realizzazione del nuovo tratto di, in corso lungo l’argine del Tevere, da Parco Leonardo fino al confine con ildi Roma. “Stanno proseguendo i lavori per il completamento dellache dasi collega a Roma, ma la ditta incaricata sta riscontrando delle problematiche derivanti dall’di alcuni cittadini noncuranti del.- afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna-. Nonostante il divieto di accesso e le transenne poste all’inizio del tratto sottoposto a manutenzione, alcuni ciclisti e pedoni, calpestano il ...