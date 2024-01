Call of Duty | Tutti i tornei e le competizioni esport del 2024 per il Multiplayer | Battle Royal e Mobile

L’attesa è finita per i giocatori di Call of Duty , poiché Sledgehammer ha gettato luce sul nuovo sistema di matchmaking per Modern Warfare 3, ... (gamerbrain)

Johanna Faries lavora per Activision Blizzard da quasi cinque anni e mezzo e ha ricoperto dall'aprile del 2021 il ruolo di direttore generale della serie Call of Duty. In precedenza, inoltre, Faries ...Presumiamo che la maggior parte di voi non abbia mai sentito parlare di Johanna Faries, ma è stata con Activision Blizzard per quasi sei anni, lavorando principalmente con Call of Duty (sia a capo ...Dopo tante polemiche sull'SBMM di Call of Duty Modern Warfare 3 e dei suoi predecessori, Activision ha pubblicato una dichiarazione sulla funzionalità.