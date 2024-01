Calendario Test MotoGP Sepang 2024 | date | programma | orari Previsto anche lo shakedown

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il percorso di avvicinamento verso il Motomondialesta per entrare nel vivo con ipre-stagionali della, in Malesia. Il circuito asiatico ospiterà infatti una finestra dicollettivi da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, ma in precedenza ci sarà spazioper unodi tre giorni da giovedì 1 a sabato 3 febbraio. Lo, riservato negli ultimi anni esclusivamente ai collaudatori delle varie case e ai rookie della classe regina, aprirà le porte in questo casoai piloti titolari di Yamaha e Honda in seguito al nuovo regolamento sulle concessioni. Il tandem formato da Fabio Quartararo e Alex Rins sulla M1 ed il duo composto da Luca Marini e Joan Mir sulla RC213V potranno girare però ...