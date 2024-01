Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2024 | programma | orari | tv | streaming Gli incroci dai gironi alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Pariginellal’ultima occasione arriverà aidi Doha, in Qatar, indal 4 al 16 febbraio: il Setterosa dovrà arpionare uno degli ultimi due slot a disposizione per volare in Francia. Agli Europeidi Eindhoven, nei Paesi Bassi, è stata completata la composizione deidel torneo, che saranno 4 da 4 squadre ciascuno: la prima di ciascun gruppo andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno disputare gli ottavi di. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in abbonamento su Sky Sport ed in direttagratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su ...