Calenda a Prodi | Conte ha già deciso | sta con Trump e Putin

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Mi pare cheabbia giàdove stare: cone con. Esattamente dove stava quando governava con Salvini. Prenderne atto e voltare pagina sarebbe già un inizio". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlorivolgendesi all'ex premier Romano, che oggi sul presidente del M5s ha dichiarato "deve ancora decidere in quale polo stare".

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Le condizioni della detenzione di Ilaria Salis in Ungheria e le modalità con le quali ieri è stata condotta nell’Aula del tribunale rappresentano una violazione delle più ...L’unico partito italiano collegato con i popolari europei è Forza Italia ma in fatto di morale è più libertario che altro. E gli altri sono troppo a destra per gli eredi di Andreatta e Prodi ...Romano Prodi è stato intervistato sull'attuaità politica italiana con particolare riferimento al Governo Meloni e l'opposizione.