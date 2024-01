Caldo anomalo invernale in vista anche a Febbraio | ultimi aggiornamenti

Tradizione non rispettata: i giorni della merla - quelli che dovrebbero essere i più freddi dell'anno - saranno in realtà contrassegnati da ... (europa.today)

Caldo anomalo e anticiclone : cosa può accadere adesso?

Ci siamo accorti tutti dell?anticiclone africano Zeus in Italia. Non ci sono i 30 gradi che hanno registrato in Spagna, ma le temperature anomale ci ... (ilmattino)